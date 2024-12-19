Студентка стала жертвой сексуализированного насилия на территории университета

Студентка Тель-Авивского Университета подверглась нападению на территории учебного заведения. Как сообщает Walla, нападение произошло в одном из учебных корпусов, когда девушка спускалась по лестнице.

Неизвестный схватил девушку и прикоснулся к ее интимным местам. Пострадавшая сообщила об инциденте руководству университета, также была подана жалоба в полицию.

Декан факультета разослала студентам сообщение о происшествии, подчеркнув, что пострадавшая студентка получает помощь и поддержку от соответствующих отделов администрации университета.

Декан указала также, что руководство Тель-Авивского университета обратилась в службу безопасности с просьбой усилить патрулирование, на территории кампуса будут также установлены дополнительные камеры наружного наблюдения.