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Израиль

Студентка стала жертвой сексуализированного насилия на территории университета

Сексуальное насилие
Университеты
время публикации: 19 декабря 2024 г., 18:32 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 18:32
Студентка стала жертвой сексуализированного насилия на территории университета
Wikipedia.org. Фото: דוג'רית

Студентка Тель-Авивского Университета подверглась нападению на территории учебного заведения. Как сообщает Walla, нападение произошло в одном из учебных корпусов, когда девушка спускалась по лестнице.

Неизвестный схватил девушку и прикоснулся к ее интимным местам. Пострадавшая сообщила об инциденте руководству университета, также была подана жалоба в полицию.

Декан факультета разослала студентам сообщение о происшествии, подчеркнув, что пострадавшая студентка получает помощь и поддержку от соответствующих отделов администрации университета.

Декан указала также, что руководство Тель-Авивского университета обратилась в службу безопасности с просьбой усилить патрулирование, на территории кампуса будут также установлены дополнительные камеры наружного наблюдения.

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