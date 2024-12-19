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Израиль

Из-за поломки водопровода на севере Иерусалима открыты пункты выдачи воды

Иерусалим
время публикации: 19 декабря 2024 г., 06:55 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 06:55
Из-за поломки водопровода на севере Иерусалима открыты пункты выдачи воды
Abed Rahim Khatib / Flash 90

Магистральный водопровод, обеспечивающий снабжение северных кварталов Иерусалима, вышел из строя в связи с технической неполадкой.

В связи с этим в кварталах Рамат-Шломо, а-Гива а-Царфатит, а-Тур, Неве-Яаков, Бейт-Ханина, Шуафат, Писгат-Зеэв, Исауия открыты пункты выдачи воды.

Водопроводная компания "а-Гихон" сообщила, что ремонтные работы должны завершиться в районе 10:30.

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