Израильтянка, задержанная в Сирии, вернулась на родину

Около 3:50 в пятницу, 19 февраля, в международный аэропорт имени Бен-Гуриона прибыл спецрейс из Москвы, доставивший молодую израильтянку, которая ранее была задержана в Сирии. Тем же рейсом прибыла делегация, которая вела переговоры по ее освобождению и возвращению на родину.

После приземления женщина была допрошена следователями общей службы безопасности (ШАБАК) об обстоятельствах случившегося.

Канцелярия главы правительства Израиля накануне вылета этой женщины из Москвы передала, что она чувствует себя хорошо и уже позвонила своим родным.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу поблагодарил за содействие в переговорах с Сирией президента России Владимира Путина. "Израиль всегда делал и будет делать все возможное для того, чтобы вернуть своих граждан домой", – заявил премьер.

Нетаниягу выразил также благодарность главе Совета национальной безопасности, координатору по делам пленных, ЦАХАЛу, ШАБАКу, "Мосаду", министерству обороны, министерству иностранных дел, а также всем тем, кто участвовал в операции по возвращению женщины домой.

Имя этой молодой женщины пока не разрешено к публикации. Известно, что ей 25 лет, что она жила в Модиин-Илите. Судя по публикациям в СМИ, она воспитывалась в ультрарелигиозной еврейской семье, но недавно прекратила соблюдать традиции и порвала с семьей.

Телеканал "Кан-11" сообщал, что эта женщина в прошлом предпринимала неудачную попытку попасть в сектор Газы. В сообщении телеканала отмечалось, что мотивы женщины неизвестны. Но уже можно с уверенностью сказать, что у ее поступка нет романтической подоплеки.

Известно, что впоследствии эта женщина, выйдя из друзского населенного пункта Мадждаль-Шамс, перешла границу в районе горы Хермон, где не было пограничных заграждений, и оказалась на сирийской территории, и там была задержана. Ее допрашивали, считали шпионкой, но впоследствии, по всей видимости, убедились, что израильтянка не имеет отношения ни к армии, ни к разведслужбам. В итоге, при содействии Москвы, удалось добиться ее освобождения. Подробности соглашения между Израилем, Россией и Сирией, связанного с освобождением этой женщины, не разглашаются.

Согласно источникам в правительстве Израиля, двое "пастухов" были освобождены вместо жительницы Мадждаль-Шамса Нахаль аль-Макат и Диаба Каамуза, на освобождении которых настаивала Сирия, но которые отказались от сделки, по условиям которым им предстояла депортация в Дамаск.