"Кан": получено уведомление, что заложник Эйтан Горн жив

Семья Горн получила уведомление о том, что 38-летний Эйтан Горн, похищенный 7 октября 2023 года террористами из Нир-Оза, жив, передает "Кан". Однако ХАМАС готов освободить его только на втором этапе сделки.

Напомним, что 15 февраля террористы отпустили Яира Горна – старшего брата Эйтана. Дома он рассказал матери, что они вдвоем с братом находились в туннелях. Известно, что Эйтан был ранен в ногу. Братьев разлучили за несколько дней до освобождения Яира.

Семья Горн много лет назад репатриировалась из Аргентины.