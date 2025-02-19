x
19 февраля 2025
|
последняя новость: 22:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 февраля 2025
|
19 февраля 2025
|
последняя новость: 22:46
19 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В четверг ЦАХАЛ проведет учения около северной границы с Газой

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 февраля 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 22:12
В четверг ЦАХАЛ проведет учения около северной границы с Газой
Oren Ben Hakoon/Flash90

В четверг, 20 февраля, ЦАХАЛ проведет учения около северной границы с сектором Газы. В районе проведения учений будет наблюдаться интенсивное перемещение армейской техники и военнослужащих.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает: нет никаких особых указаний и ограничений для гражданского населения в связи с проведением учений.

Военные подчеркивают, что проведение учений не связано с угрозами или оперативной обстановкой в этом районе.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2025

Источник: ночью ХАМАС проводил "учения" на севере Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2025

В центре Израиля прозвучит учебная тревога
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 февраля 2025

На юге и севере Израиля прозвучат учебные тревоги