В четверг ЦАХАЛ проведет учения около северной границы с Газой
время публикации: 19 февраля 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 22:12
В четверг, 20 февраля, ЦАХАЛ проведет учения около северной границы с сектором Газы. В районе проведения учений будет наблюдаться интенсивное перемещение армейской техники и военнослужащих.
Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает: нет никаких особых указаний и ограничений для гражданского населения в связи с проведением учений.
Военные подчеркивают, что проведение учений не связано с угрозами или оперативной обстановкой в этом районе.
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