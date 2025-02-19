В четверг ЦАХАЛ проведет учения около северной границы с Газой

В четверг, 20 февраля, ЦАХАЛ проведет учения около северной границы с сектором Газы. В районе проведения учений будет наблюдаться интенсивное перемещение армейской техники и военнослужащих.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает: нет никаких особых указаний и ограничений для гражданского населения в связи с проведением учений.

Военные подчеркивают, что проведение учений не связано с угрозами или оперативной обстановкой в этом районе.