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Израиль

ЦАХАЛ: в результате авиаудара на юге Ливана был ликвидирован боевик "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 февраля 2025 г., 16:29 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 16:32
ЦАХАЛ: в результате авиаудара на юге Ливана был ликвидирован боевик "Хизбаллы"
AP Photo

ЦАХАЛ подтверждает нанесение авиаудара по автомобилю в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана. В сообщении указано: был ликвидирован боевик "Хизбаллы", который, как было установлено, занимался торговлей оружием.

Ранее ливанские источники сообщали, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в районе Айта аш-Шааб. Согласно ливанским источникам, убит Мухаммад Срур – сын мэра Айта аш-Шааб.

Напомним, что 18 февраля основные силы ЦАХАЛа были выведены из Ливана, но на юге этой страны на пяти опорных пунктах оставлены израильские военнослужащие. Значительные силы ЦАХАЛа размещены вдоль ливанской границы.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2025

Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на юге Ливана, один убитый