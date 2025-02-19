ЦАХАЛ: в результате авиаудара на юге Ливана был ликвидирован боевик "Хизбаллы"

ЦАХАЛ подтверждает нанесение авиаудара по автомобилю в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана. В сообщении указано: был ликвидирован боевик "Хизбаллы", который, как было установлено, занимался торговлей оружием.

Ранее ливанские источники сообщали, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в районе Айта аш-Шааб. Согласно ливанским источникам, убит Мухаммад Срур – сын мэра Айта аш-Шааб.

Напомним, что 18 февраля основные силы ЦАХАЛа были выведены из Ливана, но на юге этой страны на пяти опорных пунктах оставлены израильские военнослужащие. Значительные силы ЦАХАЛа размещены вдоль ливанской границы.