ЦАХАЛ: в результате авиаудара на юге Ливана был ликвидирован боевик "Хизбаллы"
время публикации: 19 февраля 2025 г., 16:29 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 16:32
ЦАХАЛ подтверждает нанесение авиаудара по автомобилю в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана. В сообщении указано: был ликвидирован боевик "Хизбаллы", который, как было установлено, занимался торговлей оружием.
Ранее ливанские источники сообщали, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в районе Айта аш-Шааб. Согласно ливанским источникам, убит Мухаммад Срур – сын мэра Айта аш-Шааб.
Напомним, что 18 февраля основные силы ЦАХАЛа были выведены из Ливана, но на юге этой страны на пяти опорных пунктах оставлены израильские военнослужащие. Значительные силы ЦАХАЛа размещены вдоль ливанской границы.