Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль на юге Ливана, один убитый

Ливанские источники сообщают, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в районе Айта аш-Шааб, на юге Ливана. Убит мужчина, по всей видимости активист "Хизбаллы".

Согласно ливанским источникам, убит Мухаммад Срур – сын мэра Айта аш-Шааб.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Напомним, что 18 февраля основные силы ЦАХАЛа были выведены из Ливана, но на юге этой страны на пяти опорных пунктах оставлены израильские военнослужащие. Значительные силы ЦАХАЛа размещены вдоль ливанской границы.