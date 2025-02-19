На строительной площадке в Хайфе упал рабочий, он в тяжелом состоянии

Очередное происшествие на строительной площадке: на строительном объекте на улице Шиват Цион в Хайфе рабочий упал с высоты.

На место происшествия прибыли фельдшеры и парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", которые оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия.

Сообщается, что рабочий, мужчина в возрасте около 30 лет, получил тяжелую черепно-мозговую травму, он находится в тяжелом состоянии. После фиксации пострадавшего и стабилизации его состояния рабочего отправили в больницу.