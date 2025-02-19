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Израиль

На строительной площадке в Хайфе упал рабочий, он в тяжелом состоянии

Мада
Хайфа
Несчастные случаи
время публикации: 19 февраля 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 14:54
На строительной площадке в Хайфе упал рабочий, он в тяжелом состоянии
Фото NEWSru.co.il

Очередное происшествие на строительной площадке: на строительном объекте на улице Шиват Цион в Хайфе рабочий упал с высоты.

На место происшествия прибыли фельдшеры и парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", которые оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия.

Сообщается, что рабочий, мужчина в возрасте около 30 лет, получил тяжелую черепно-мозговую травму, он находится в тяжелом состоянии. После фиксации пострадавшего и стабилизации его состояния рабочего отправили в больницу.

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