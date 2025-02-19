Министерство благосостояния и соцобеспечения рассказало о подготовке к снежному шторму "Коралл"

По прогнозам, в конце этой и в начале следующей недели в Израиле ожидаются резкое похолодание, гололед и снег в некоторых районах. Министерство благосостояния и социального обеспечения рассказало опубликовало некоторые рекомендации.

Что подготовить заранее?

Проверьте домашние отопительные приборы – они должны быть в рабочем состоянии.

Проверьте герметичность окон и крыши – это поможет сохранить тепло.

Очистите водосточные желоба, чтобы избежать скопления льда и снега.

Убедитесь в исправности канализации.

Ознакомьтесь с местоположением общественных убежищ.

Рекомендуется иметь в каждом доме комплект на случай чрезвычайной ситуации, в который входят: вода, еда на несколько дней, лекарства, фонарик, радио, батарейки, теплые одеяла, теплая одежда, аптечка первой помощи.

Подготовьте список важных телефонов, например номеров членов семьи, семейного врача и государственных органов.

Социальная поддержка и соседская взаимопомощь

Во время экстремальных погодных условий социальные связи особенно важны – они помогают передавать необходимую информацию и поддерживать уязвимые группы населения.

Рекомендуется:

Поддерживать связь с соседями – особенно с пожилыми, людьми с ограниченными возможностями и одинокими родителями. Предложите им помощь в подготовке дома.

Сохраните номера телефонов соседей, чтобы оставаться на связи в экстренных ситуациях.

Создайте WhatsApp-группу для дома или района – это поможет быстро обмениваться информацией и организовывать поддержку.

Использование электроэнергии в условиях шторма

Экстремально холодная погода ожидается в течение нескольких дней, поэтому важно экономно расходовать электроэнергию и воду.

Избегайте одновременного включения нескольких электроприборов, чтобы не перегружать сеть.

Сообщайте властям о повреждениях инфраструктуры или людях, нуждающихся в помощи.

Министерство благосостояния рекомендует следить за инструкциями властей и в случае необходимости связываться с муниципальными службами по телефону 106. Если в вашем районе действуют бригады экстренной помощи, рекомендуется быть с ними на связи.

Помощь бездомным во время холода

Перед наступлением шторма и во время его пика команды по работе с бездомными при муниципальных службах будут патрулировать улицы и предлагать убежище в приютах и гостиницах. В этих местах нуждающимся предоставляют горячее питание, душ и ночлег.

Где получить помощь?

Граждане, желающие получить дополнительную информацию о подготовке к шторму или нуждающиеся в помощи, могут обратиться по телефонам:

Горячая линия министерства благосостояния – 118

Муниципальная служба – 106

18 февраля метеорологическая служба Израиля объявила, что надвигающейся волне холода и осадков дано название "Коралл" (קורל).

По словам руководителя метеослужбы Амира Гивати, резкое похолодание будет сопровождаться дождями, снегом с дождем и снегопадами. Причем снег выпадет не только на Голанских высотах, но также в горах центра страны, включая Иерусалим.

По оценке синоптиков, начиная с воскресенья, 23 февраля, снегопады возможны на высотах 500-700 метров над уровнем моря и более. То есть снег может выпасть на всей территории Иерусалима и в окрестностях столицы Израиля, в том числе в Иудее и Самарии.

Ранее был уточнен "снежный прогноз" по Иерусалиму. По публикуемым сегодня оценкам, снег с дождем будет идти в Иерусалиме не менее двух дней – в воскресенье-понедельник, 23-24 февраля. Температура при этом будет ночью около 0, днем – 2-3 градуса тепла.

Согласно прогнозу, в пятницу-субботу, 21-22 февраля, резко похолодает. В Иерусалиме, как и в других районах, будут идти дожди. В ночь на 23 февраля температура в Иерусалиме опустится до 0 градусов и пойдет снег.

При этом обильные снегопады на Хермоне и других вершинах Голанских высот ожидаются уже с четверга, 20 февраля. Снег будет идти не менее недели. Температура воздуха на вершинах Голан будет ниже нуля.

Напомним, что горный курорт Хермон закрыт для посетителей по распоряжению ЦАХАЛа. Однако в некоторые другие районы, где выпал снег, проехать можно.

В связи с ожиданием снегопада в горных районах служба скорой помощи "Маген Давид Адом" готовится к использованию в таких районах автомобилей повышенной проходимости.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.