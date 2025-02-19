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Израиль

Задержан подозреваемый в стрельбе в Бней-Браке

Полиция
время публикации: 19 февраля 2025 г., 23:45 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 23:45
Задержан подозреваемый в стрельбе в Бней-Браке
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в Бней-Браке, в результате которой был ранен 52-летний мужчина.

Подозреваемый скрывался в одном из домов, находящихся рядом с местом преступления. Полицейскими обнаружен пистолет и патроны к нему.

Про подозреваемого сообщается, что ему около 20 лет, он житель округа Шфела. Завтра он будет доставлен в суд для продления срока задержания.

Израиль
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