В результате стрельбы в Бней-Браке ранен мужчина

В службу экстренного вызова 100 поступили сообщения от жителей Бней-Брака о стрельбе на улице Бар-Кохба. К месту происшествия были направлены сотрудники отделений полиции Бней-Брака и Гиватаима.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Ихилов" 52-летнего мужчину с огнестрельным ранением. По оценкам медицинской бригады, пострадавший находится в состоянии средней тяжести, однако полиция сообщает, что речь идет о легком ранении.

На месте происшествия вместе со следователями работают криминалисты округа Дан. Ведется розыск стрелявшего (или стрелявших).

В полиции подчеркивают: по предварительным данным, речь не идет о теракте.