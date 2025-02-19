В результате стрельбы в Бней-Браке ранен мужчина
время публикации: 19 февраля 2025 г., 19:19 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 19:19
В службу экстренного вызова 100 поступили сообщения от жителей Бней-Брака о стрельбе на улице Бар-Кохба. К месту происшествия были направлены сотрудники отделений полиции Бней-Брака и Гиватаима.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Ихилов" 52-летнего мужчину с огнестрельным ранением. По оценкам медицинской бригады, пострадавший находится в состоянии средней тяжести, однако полиция сообщает, что речь идет о легком ранении.
На месте происшествия вместе со следователями работают криминалисты округа Дан. Ведется розыск стрелявшего (или стрелявших).
В полиции подчеркивают: по предварительным данным, речь не идет о теракте.
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