В окружном суде возобновился допрос Нетаниягу

В окружном суде Тель-Авива возобновился допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Речь идет о десятом дне допроса главы правительства адвокатами.

Адвокат Амит Хадад продолжает допрашивать премьер-министра по "делу 4000". Обсуждаются публикации на портале Walla. Нетаниягу и его адвокаты пытаются опровергнуть утверждения прокуратуры, согласно которым премьер-министр и члены его семьи получили положительное освещение их деятельности на портале.

Прокуратура утверждает, что Нетаниягу получал привилегированное отношение на портале из-за тех благ, которые предоставлял владельцу Шаулю Аловичу, который также был владельцем компании "Безек".

На этом строится обвинение Нетаниягу во взяточничестве и обмане общественного доверия.

Одновременно суд продолжает рассматривать просьбу адвокатов премьер-министра ограничить судебные заседания двумя днями в неделю.