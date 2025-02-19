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Израиль

В окружном суде возобновился допрос Нетаниягу

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 19 февраля 2025 г., 10:39 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 10:56
В окружном суде возобновился допрос Нетаниягу
Gideon Markowicz/POOL

В окружном суде Тель-Авива возобновился допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Речь идет о десятом дне допроса главы правительства адвокатами.

Адвокат Амит Хадад продолжает допрашивать премьер-министра по "делу 4000". Обсуждаются публикации на портале Walla. Нетаниягу и его адвокаты пытаются опровергнуть утверждения прокуратуры, согласно которым премьер-министр и члены его семьи получили положительное освещение их деятельности на портале.

Прокуратура утверждает, что Нетаниягу получал привилегированное отношение на портале из-за тех благ, которые предоставлял владельцу Шаулю Аловичу, который также был владельцем компании "Безек".

На этом строится обвинение Нетаниягу во взяточничестве и обмане общественного доверия.

Одновременно суд продолжает рассматривать просьбу адвокатов премьер-министра ограничить судебные заседания двумя днями в неделю.

Израиль
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19 февраля возобновится допрос Нетаниягу