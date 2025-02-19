Подано обвинение против пяти военнослужащих по делу "Сде-Тейман"

В среду, 19 февраля, было подано обвинительное заключение против пяти резервистов, служивших в следственном изоляторе "Сде-Тейман". Их обвиняют в жестоком обращении с одним из заключенных.

В тексте обвинения говорится о жестоком насилии, в том числе нанесении ударов острым предметом в ягодицы и область ануса. Отмечается, что заключенный получил серьезные травмы, у него были зафиксированы следующие повреждения: сломанные ребра, пробитое легкое, внутренний разрыв прямой кишки.

Инцидент произошел 5 июля 2024 года, когда обвиняемым, служившим в следственном изоляторе "Сде-Тейман", было поручено обыскать заключенного. В наручниках и кандалах его привели в зону, предназначенную для проведения обысков, глаза заключенного были закрыты повязкой. Действия резервистов в ходе обыска рассматриваются военной прокуратурой как противозаконные.

В Армии обороны Израиля заявили: "В ходе расследования было собрано множество доказательств. Среди прочего была собрана обширная медицинская документация, а также видеозаписи с камер видеонаблюдения в следственном изоляторе".

ЦАХАЛ подчеркивает: "Бойцы Армии обороны Израиля и их командиры действуют в соответствии с законом и ценностями ЦАХАЛа, а исключительные случаи и предполагаемые преступления рассматриваются в соответствии с законом".

Как сообщалось ранее, 6 февраля военный суд приговорил военнослужащего-резервиста, служившего охранником в следственном изоляторе "Сде-Тейман", к семи месяцам лишения свободы, а также к дополнительному условному сроку и понижению в звании до рядового. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа было сказано, что этот резервист был признан виновным в нанесении задержанным ударов кулаками и оружием, когда они были в наручниках и с завязанными глазами. Эти действия были совершены в присутствии других солдат, некоторые из которых призывали его остановиться. В ряде случаев сцены насилия над заключенными записывались на мобильный телефон подсудимого. Военный суд отметил, что резервист совершил тяжкие преступления, его действия были недопустимыми и не соответствовали ценностям ЦАХАЛа. Это был первый приговор по делам, связанным с расследованием жалоб об издевательствах над заключенными в следственном изоляторе "Сде-Тейман", где содержались задержанные в секторе Газы в ходе войны "Железные мечи".

Среди задержанных, находившихся в этом изоляторе, было множество террористов, причастных к резне 7 октября 2023 года, в том числе боевики "Нухбы" (спецназ ХАМАСа). Однако в "Сде-Тейман" попадали и те, кто не был причастен к террору, многих из них после предварительного расследования отпускали.