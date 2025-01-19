Десятилетний мальчик получил тяжелые травмы в результате ДТП на шоссе 40

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на шоссе 40 неподалеку от Мицпе-Рамона. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь четверым пострадавшим.

Мужчина в возрасте около 30 лет и мальчик в возрасте около 10 лет оказались зажаты в искореженном автомобиле. После их извлечения они были отправлены в больницу РАМБАМ на спасательном вертолете МАДА: мальчик в тяжелом состоянии со множественными травмами и мужчина в состоянии средней степени тяжести.

Из второй машины извлекли двоих пострадавших, оба они в состоянии средней степени тяжести были отправлены в больницу на машинах скорой помощи.