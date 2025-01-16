Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП в Тверии

На улице Вейцмана в Тверии произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места аварии в больницу были доставлены трое пострадавших.

Мотоциклист (мужчина примерно 20 лет) получил тяжелые травмы. Он был по дороге в больницу погружен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Еще один человек был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести и один с легкими травмами.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.