Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП в Тверии
время публикации: 16 января 2025 г., 00:12 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 00:12
На улице Вейцмана в Тверии произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места аварии в больницу были доставлены трое пострадавших.
Мотоциклист (мужчина примерно 20 лет) получил тяжелые травмы. Он был по дороге в больницу погружен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Еще один человек был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести и один с легкими травмами.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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