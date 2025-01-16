x
16 января 2025
|
последняя новость: 00:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2025
|
16 января 2025
|
последняя новость: 00:12
16 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП в Тверии

ДТП
время публикации: 16 января 2025 г., 00:12 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 00:12
Мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП в Тверии
Пресс-служба МАДА

На улице Вейцмана в Тверии произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места аварии в больницу были доставлены трое пострадавших.

Мотоциклист (мужчина примерно 20 лет) получил тяжелые травмы. Он был по дороге в больницу погружен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Еще один человек был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести и один с легкими травмами.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 января 2025

В результате ДТП в Тель-Авиве тяжело травмирована мотоциклистка
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2025

В ДТП недалеко от Кинерета погиб водитель
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2025

Министр Май Голан допрошена в связи с подозрениями в причастности к ДТП