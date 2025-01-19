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Израиль

Опубликованы инструкции по защите частной жизни освобождаемых заложников

Заложники
время публикации: 19 января 2025 г., 14:20 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 14:20
Опубликованы инструкции по защите частной жизни освобождаемых заложников
AP Photo/Leo Correa

Управление по защите конфиденциальности частной информации – структура, действующая при министерстве юстиции, – опубликовало обращение к израильтянам, в котором указывается необходимость соблюдать неприкосновенность частной жизни освобождаемых террористами заложников.

В этом сообщении подчеркивается, что мы должны уважать частную жизнь освобожденных заложников и максимально избегать вторжения в их личную жизнь, не допускать распространения личной информации о них без их на то желания и согласия. Особенно это важно, подчеркивают эксперты, когда речь идет о людях, возвращающихся после длительного и очень непростого пребывание в плену.

"Наше желание обнять наших братьев и сестер и узнать, что с ними произошло и как они себя чувствуют, естественно и понятно, но необходимо помнить, что заложники имеют право сами решать, рассказывать ли свою историю, кому ее рассказывать и когда, – указано в сообщении ведомства. – Уважение к личному пространству заложников – необходимый шаг на пути к их реабилитации".

В Управлении по защите конфиденциальности частной информации подчеркивают недопустимость таких действий, как фотографирование заложников в больничных коридоров, распространение моментов их встреч с родственниками, раскрытие деталей их личных бесед с другими людьми и публикация любой информации об их частной жизни, осуществляемые без согласия заложников и членов их семей.

В сообщении подчеркивается, что перечисленные действия являются незаконным вторжением в частную жизнь, и все стороны, как частные лица, так и общественные организации, должны воздерживаться от таких действий.

Израиль
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