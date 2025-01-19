Даниэль Хагари выступил с заявлением по поводу возвращения тела Орона Шауля

В 08:30, в момент, когда должно было вступить в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газы, пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари выступил со специальным обращением.

"Сегодня утром было разрешено к публикации, что благодаря особой секретной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа из Газы было возвращено тело сержанта Орона Шауля, – заявил он. – Орон, погибший в бою в Шаджайе 20 июля 2014 года в период операции "Нерушимая скала", был убит и похищен террористической организацией ХАМАС".

"Представители ШАБАКа и ЦАХАЛа сегодня утром передали сообщение о возвращении его тела семье Шауль, – продолжил Хагари. – Мы обнимаем семью погибшего и разделяем их скорбь".

"Речь идет о весьма значительных оперативных и разведывательных усилиях, которые предпринимались в течение последних десяти лет с момента гибели и похищения Орона Шауля, – подчеркнул пресс-секретарь ЦАХАЛа, – Они активизировались в течение войны и в последние дни. ШАБАК и ЦАХАЛ работали над этой задачей, не смыкая глаз, долгие годы мы действовали вместе, чтобы вернуть Орона для захоронения в Израиле".