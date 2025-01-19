ЦАХАЛ сообщает о возвращении тела Орона Шауля, удерживаемого ХАМАСом с 2014 года

Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности ШАБАК опубликовали совместное заявление о том, что в ходе совместной секретной операции было возвращено тело погибшего в бою в Шуджайе 20 июля 2014 года старшего сержанта Орона Шауля. Его тело удерживалось ХАМАСом с 2014 года.

Орон Шауль погиб в ходе антитеррористической операции "Нерушимая скала", и его тело было похищено террористами ХАМАСа. Имя Орона Шауля внесено в списки заложников, возвращения тел которых Израиль требовал от террористов.

Сообщается, что усилия по возвращению Орона Шауля продолжались на протяжении всего последнего десятилетия, их интенсивность повысилась во время войны. В рамках этих усилий проходил сбор информации и разведданных.

После процедуры опознания, проведенной Институтом судебной медицины и военным раввинатом, представители ЦАХАЛа и ШАБАКа передали семье Орона Шауля сообщение о возвращении его тела для захоронения в Израиле.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал операцию по возвращению тела Орона Шауля: "В результате специальной операции ШАБАКа и ЦАХАЛа, проведенной перед вступлением в силу режима прекращения огня, мы вернули в Израиль тело бойца подразделения "Голани" Орона Шауля, мир его праху. Я обнимаю семью Шауль, дорогих мне людей, и благодарю силы ШАБАК и ЦАХАЛ за их находчивость и мужество".

"Фотографии Орона Шауля и Хадара Голдина, мир их памяти, которые погибли в операции "Несокрушимая скала" в 2014 году, уже много лет находятся перед моими глазами в моем кабинете как ежедневное напоминание о моей ответственности вернуть их домой, – сказано далее в сообщении главы правительства. – Сегодня ночью мы завершили миссию по возвращению Орона, и мы не успокоимся, пока не выполним миссию по возвращению Хадара Голдина. Мы продолжим действовать для возвращения всех наших похищенных – как живых, так и павших".

Специальное заявление пресс-секретаря ЦАХАЛа Даниэля Хагари