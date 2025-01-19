ХАМАС: мы привержены соглашению, передача списка имен отложена по техническим причинам

Менее чем за полчаса до озвученного ранее срока начала действия прекращения огня представители ХАМАСа заявили, что группировка обязывается выполнять условие соглашения. ХАМАС объясняет, что имена освобождаемых в первый день соглашения заложников (речь идет о трех женщинах) не были переданы Израилю "по техническим причинам".

ХАМАС объясняет, что ситуация в Газе осложняет предоставление списка имен освобождаемых заложников, хотя этот список должен быть передан за 24 часа до собственно их освобождения.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу отдал приказ ЦАХАЛу не начинать прекращение огня до получения списка.