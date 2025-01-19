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Израиль

Источники в ПА: еврейские экстремисты сожгли несколько автомобилей в деревнях возле Рамаллы

Иудея и Самария
время публикации: 19 января 2025 г., 20:32 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 20:32
Источники в ПА: еврейские экстремисты сожгли несколько автомобилей в деревнях возле Рамаллы
кадр из видео, опубликованного в соцсетях

Палестинские источники сообщают, что группа еврейских поселенцев подожгла автомобили и строения в деревнях Турмус и Синджил, расположенных недалеко от Рамаллы.

Согласно этим сообщениям, лица поджигателей были скрыты.

В деревне Синджил, где были сожжены два автомобиля и подожжен дом, происходят столкновения между местными жителями и еврейскими поджигателями.

Нет информации о пострадавших в результате этого инцидента.

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