Источники в ПА: еврейские экстремисты сожгли несколько автомобилей в деревнях возле Рамаллы

кадр из видео, опубликованного в соцсетях

Палестинские источники сообщают, что группа еврейских поселенцев подожгла автомобили и строения в деревнях Турмус и Синджил, расположенных недалеко от Рамаллы.

Согласно этим сообщениям, лица поджигателей были скрыты.

В деревне Синджил, где были сожжены два автомобиля и подожжен дом, происходят столкновения между местными жителями и еврейскими поджигателями.

Нет информации о пострадавших в результате этого инцидента.