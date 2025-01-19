Вертолет с освобожденными заложницами вылетел в больницу "Шиба"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вертолет, на борту которого находятся Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер вместе со своими матерями, вылетел из приемного центра в медицинский центр "Шиба".

В больнице три молодые женщины, освобожденные из плена ХАМАСа, встретятся со своими близкими до того, как ими займутся врачи.

Ранее сотни израильтян устремились в больницу "Шиба", чтобы приветствовать вернувшихся из плена ХАМАСа молодых женщин. На въезде в больницу образовалась пробка. Специальное отделение, в котором они будут проходить лечение и реабилитацию, закрыто для посетителей. Также невозможно подойти к вертолетной площадке, на которой вертолет совершит посадку.