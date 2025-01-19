x
19 января 2025
|
последняя новость: 21:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2025
|
19 января 2025
|
последняя новость: 21:15
19 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Вертолет с освобожденными заложницами вылетел в больницу "Шиба"

Больницы
Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
время публикации: 19 января 2025 г., 20:13 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 20:19
Больница "Шиба"
Avshalom Sassoni/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что вертолет, на борту которого находятся Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер вместе со своими матерями, вылетел из приемного центра в медицинский центр "Шиба".

В больнице три молодые женщины, освобожденные из плена ХАМАСа, встретятся со своими близкими до того, как ими займутся врачи.

Ранее сотни израильтян устремились в больницу "Шиба", чтобы приветствовать вернувшихся из плена ХАМАСа молодых женщин. На въезде в больницу образовалась пробка. Специальное отделение, в котором они будут проходить лечение и реабилитацию, закрыто для посетителей. Также невозможно подойти к вертолетной площадке, на которой вертолет совершит посадку.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

Соцсети и израильские СМИ обошел снимок Эмили Дамари, сделанный во время разговора с друзьями
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

ЦАХАЛ подтвердил: перед вступлением в силу соглашения были нанесены авиаудары в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

Нетаниягу освобожденным заложницам: "Добро пожаловать домой"