Минздрав приказал больнице "Шиба" готовиться к приему освобожденных заложниц
время публикации: 19 января 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 12:10
Министерство здравоохранения уведомило руководство больницы "Шиба" в Тель а-Шомере, что три заложницы, которые должны быть освобождены ХАМАСом сегодня после полудня, будут доставлены в эту больницу.
Напомним, что ранее ХАМАС уведомил Израиль, что в первый день сделки по освобождению заложников будут освобождены Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.