Минздрав приказал больнице "Шиба" готовиться к приему освобожденных заложниц

Министерство здравоохранения уведомило руководство больницы "Шиба" в Тель а-Шомере, что три заложницы, которые должны быть освобождены ХАМАСом сегодня после полудня, будут доставлены в эту больницу.

Напомним, что ранее ХАМАС уведомил Израиль, что в первый день сделки по освобождению заложников будут освобождены Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.