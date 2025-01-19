x
19 января 2025
|
последняя новость: 12:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2025
|
19 января 2025
|
последняя новость: 12:15
19 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Минздрав приказал больнице "Шиба" готовиться к приему освобожденных заложниц

Заложники
время публикации: 19 января 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 12:10
Минздрав приказал больнице "Шиба" готовиться к приему освобожденных заложниц
Omer Fichman/FLASH90

Министерство здравоохранения уведомило руководство больницы "Шиба" в Тель а-Шомере, что три заложницы, которые должны быть освобождены ХАМАСом сегодня после полудня, будут доставлены в эту больницу.

Напомним, что ранее ХАМАС уведомил Израиль, что в первый день сделки по освобождению заложников будут освобождены Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook