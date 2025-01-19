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Израиль

ЦАХАЛ продолжает атаковать цели террористической инфраструктуры в секторе Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 января 2025 г., 09:13 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 09:16
ЦАХАЛ продолжает атаковать цели террористической инфраструктуры в секторе Газы
AP Photo/Hatem Moussa

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, артиллерия и ударные беспилотники атаковали несколько целей террористической инфраструктуры на севере и в центре сектора Газы.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ находится в полной готовности к обороне и нападению и не позволит нанести ущерб безопасности жителей Израиля.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что соглашение о прекращении огня не вступило в силу, поскольку ХАМАС нарушил свои обязательства по соглашению.

По состоянию на 08:30, когда должно было начаться прекращение огня, Израиль не получил имен освобождаемых в первый день сделки заложниц, несмотря на обязательства ХАМАСа передать имена за 24 часа до освобождения.

ХАМАС объясняет задержку "техническими причинами".

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