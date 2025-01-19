Даниэль Хагари: ХАМАС нарушил свои обязательства, прекращение огня не вступило в силу

В ходе своего специального заявления по поводу возвращения в Израиль тела сержанта Орона Шауля, погибшего в ходе операции "Нерушимая скала" в 2014 году и удерживаемого ХАМАСом, пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил: из-за нарушения ХАМАСом обязательств соглашение о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 08:30, откладывается.

"Сегодня утром все мы ожидаем вступления в силу соглашения о возвращении заложников, – заявил Даниэль Хагари. – По состоянию на утро воскресенья, ХАМАС не выполнил своих обязательств, и вопреки условиям соглашения, Израилю до сих пор не были переданы имена возвращаемых заложниц. По распоряжению главы правительства, прекращение огня не вступит в силу, пока ХАМАС не выполнит своих обязательств".

"И в эти минуты ЦАХАЛ продолжает атаковать цели на территории сектора Газы – до тех пор, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства по соглашению, прекращение огня не вступит в силу", – подчеркнул пресс-секретарь ЦАХАЛа.