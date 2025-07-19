Ликвидирован активист "Хизбаллы", восстанавливавший террористическую инфраструктуру в Йохморе

ВВС ЦАХАЛа нанесли авиаудар по цели в южном Ливане, ликвидировав террориста Ахмада Мухаммада Салаха, который отвечал за район Йохмор в террористической организации "Хизбалла".

Салах отвечал за попытки восстановления террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.