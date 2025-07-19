Ликвидирован активист "Хизбаллы", восстанавливавший террористическую инфраструктуру в Йохморе
время публикации: 19 июля 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 22:06
ВВС ЦАХАЛа нанесли авиаудар по цели в южном Ливане, ликвидировав террориста Ахмада Мухаммада Салаха, который отвечал за район Йохмор в террористической организации "Хизбалла".
Салах отвечал за попытки восстановления террористической инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июля 2025