Источники о переговорах в Дохе: сделка может быть заключена в течение двух недель

Источники, знакомые с ходом переговоров по сделке в Дохе, утверждают, что испытывают осторожный оптимизм в отношении возможного соглашения. По оценкам этих источников, сделка может быть заключена в течение двух недель.

По словам тех же источников, ХАМАС не шел на уступки при обсуждении количества освобождаемых из израильских тюрем палестинских заключенных, но благодаря содействию Катара в этом вопросе наметился прогресс.