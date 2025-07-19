Источники о переговорах в Дохе: сделка может быть заключена в течение двух недель
время публикации: 19 июля 2025 г., 20:53 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 20:58
Источники, знакомые с ходом переговоров по сделке в Дохе, утверждают, что испытывают осторожный оптимизм в отношении возможного соглашения. По оценкам этих источников, сделка может быть заключена в течение двух недель.
По словам тех же источников, ХАМАС не шел на уступки при обсуждении количества освобождаемых из израильских тюрем палестинских заключенных, но благодаря содействию Катара в этом вопросе наметился прогресс.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июля 2025