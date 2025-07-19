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Израиль

Источники о переговорах в Дохе: сделка может быть заключена в течение двух недель

Катар
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 19 июля 2025 г., 20:53 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 20:58
Источники о переговорах в Дохе: сделка может быть заключена в течение двух недель
Avshalom Sassoni/Flash90

Источники, знакомые с ходом переговоров по сделке в Дохе, утверждают, что испытывают осторожный оптимизм в отношении возможного соглашения. По оценкам этих источников, сделка может быть заключена в течение двух недель.

По словам тех же источников, ХАМАС не шел на уступки при обсуждении количества освобождаемых из израильских тюрем палестинских заключенных, но благодаря содействию Катара в этом вопросе наметился прогресс.

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