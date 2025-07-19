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Израиль

ЦАХАЛ расследует инцидент в районе Рафиаха

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 июля 2025 г., 13:54 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 14:23
ЦАХАЛ расследует инцидент в районе Рафиаха
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ночь на субботу, 19 июля, в районе Рафиаха была замечена группа подозрительных лиц, приближавшаяся к силам ЦАХАЛа, что создавало угрозу жизни военнослужащих.

Военные потребовали, чтобы подозреваемые отошли, но после того, как они не отреагировали на это требование, открыли предупредительный огонь.

Инцидент расследуется, есть сообщения о пострадавших.

Стрельба произошла на расстоянии около одного километра от пункта распределения гумпомощи, которые в это время не функционировал.

Израиль
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