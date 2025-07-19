ЦАХАЛ расследует инцидент в районе Рафиаха
время публикации: 19 июля 2025 г., 13:54 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 14:23
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ночь на субботу, 19 июля, в районе Рафиаха была замечена группа подозрительных лиц, приближавшаяся к силам ЦАХАЛа, что создавало угрозу жизни военнослужащих.
Военные потребовали, чтобы подозреваемые отошли, но после того, как они не отреагировали на это требование, открыли предупредительный огонь.
Инцидент расследуется, есть сообщения о пострадавших.
Стрельба произошла на расстоянии около одного километра от пункта распределения гумпомощи, которые в это время не функционировал.