ЦАХАЛ расследует инцидент в районе Рафиаха

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ночь на субботу, 19 июля, в районе Рафиаха была замечена группа подозрительных лиц, приближавшаяся к силам ЦАХАЛа, что создавало угрозу жизни военнослужащих.

Военные потребовали, чтобы подозреваемые отошли, но после того, как они не отреагировали на это требование, открыли предупредительный огонь.

Инцидент расследуется, есть сообщения о пострадавших.

Стрельба произошла на расстоянии около одного километра от пункта распределения гумпомощи, которые в это время не функционировал.