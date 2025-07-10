ЦАХАЛ признал: катера ВМС вели огонь для разгона толпы возле центров раздачи гуманитарной помощи

Впервые ЦАХАЛ признал, что катера ВМС участвовали в разгоне толпы на подходах к центрам раздачи гуманитарной помощи в секторе Газы. В армии подчеркивают: стрельба велась не по людям, и исключительно в часы, когда центры GHF были закрыты.

Об участии катеров ВМС в обстрелах написал сайт Ynet, отметив, что эту информацию подтвердили в ЦАХАЛе. Военные подчеркивают, что речь идет об единичных случаях, которые произошли в начале июня, и стрельба не велась в сторону центров раздачи гумпомощи. ЦАХАЛ заявляет, что "не ставилась цель причинить вред мирным жителям".

При этом палестинские источники и гуманитарные организации, работающие в Газе, сообщают о гибели от 100 до 500 человек в результате обстрела ЦАХАЛом центров раздачи гуманитарной помощи в прошлом месяце.