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Ближний Восток

GHF сообщает о гибели 12 сотрудников: "ХАМАС предлагает вознаграждение за убийство"

Война с ХАМАСом
время публикации: 30 июня 2025 г., 09:06 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 09:25
GHF сообщает о гибели 12 сотрудников: "ХАМАС предлагает вознаграждение за убийство"
AP Photo/Abdel Kareem Hana, File

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), занимающаяся распространением гуманитарной помощи в секторе Газы, сообщила, что террористическая группировка ХАМАС назначила вознаграждение за головы ее сотрудников, и 12 человек были убиты.

"Вознаграждение назначено как за американских охранников, так и за местных гуманитарных работников. Те, кто убивает или пытает их, получает деньги наличными. 12 местных сотрудников были убиты, многие подверглись пыткам", – говорится в заявлении.

GHF обвиняет ХАМАС в том, что он направляет в зоны распределения помощи вооруженных боевиков, чтобы уничтожить единственную действующую в Газе систему гуманитарной помощи. Сотрудники организации в заявлении называются героями, которые пытаются накормить жителей сектора в разгар войны.

Ближний Восток
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