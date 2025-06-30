GHF сообщает о гибели 12 сотрудников: "ХАМАС предлагает вознаграждение за убийство"

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), занимающаяся распространением гуманитарной помощи в секторе Газы, сообщила, что террористическая группировка ХАМАС назначила вознаграждение за головы ее сотрудников, и 12 человек были убиты.

"Вознаграждение назначено как за американских охранников, так и за местных гуманитарных работников. Те, кто убивает или пытает их, получает деньги наличными. 12 местных сотрудников были убиты, многие подверглись пыткам", – говорится в заявлении.

GHF обвиняет ХАМАС в том, что он направляет в зоны распределения помощи вооруженных боевиков, чтобы уничтожить единственную действующую в Газе систему гуманитарной помощи. Сотрудники организации в заявлении называются героями, которые пытаются накормить жителей сектора в разгар войны.