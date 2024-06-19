Глава Генштаба Герци А-Леви посетил кибуц Нир-Оз, чтобы лично извиниться перед жителями

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-майор Герци А-Леви впервые после "черной субботы" 7 октября посетил кибуц Нир-Оз, один из наиболее всего пострадавших в ходе резни, и встретился с жителями кибуца и с семьями погибших.

7 октября в кибуце Нир-Оз ЦАХАЛом не было сделано ни одного выстрела, четверть всех жителей кибуца были беспрепятственно похищены или убиты. Герци А-Леви, прибывший в кибуц в сопровождении других высокоптсравленных офицеров, извинился перед жителями Нир-Оз за провал 7 октября. Он сказал, что берет на себя личную ответственность за случившееся.

В "черную субботу" 7 октября ЦАХАЛ не защитил Нир-Оз. В отсутствие армии в кибуц ворвались примерно 130 боевиков "Нухбы" и "Исламского джихада", и вскоре к ним присоединились десятки палестинских мародеров.

Как сообщает Ynet, первые подразделения ЦАХАЛа пришли в кибуц Нир-Оз лишь к 13:30 – через семь часов резни, пыток, разрушений и убийств. К тому времени воевать там было уже не за что.