BBC: После освобождения из плена мирная активистка Ада Саги не верит в мир с палестинцами

75-летняя Ада Саги из кибуца Нир-Оз, которая была похищена в "черную субботу" 7 октября и освобождена в рамках сделки с ХАМАСом после 53 дней плена, в своем интервью британской телерадиокорпорации BBC призналась, что больше не верит в мир с палестинцами и не жалеет об этом. "Теперь я понимаю, что ХАМАС не хочет мира", – признается она. Саги убеждена сейчас, что весь мир ненавидит евреев.

Ада Саги была мирной активисткой, она была учительницей иврита и арабского языка и учила израильских детей арабскому, чтобы помочь им общаться с палестинскими соседями. Осенью 2023 года Саги планировала полететь в Лондон, где живет ее сын Ноам, и там отпраздновать свой день рождения. Но 7 октября палестинцы из сектора Газы ворвались в Израиль, убили около 1200 человек и похитили 251 человека – в том числе Аду Саги.

Полгода женщине потребовалось на то, чтобы решиться рассказать британским СМИ о своем опыте, об изменении своих взглядов и о тех, кто отнял у нее свободу, дом и ее веру в мир. Саги рассказала, что когда ее впервые доставили в Газу, ее и нескольких других заложников держали в доме, принадлежавшем семье с детьми, а на следующий день перевезли в квартиру в Хан-Юнисе. В Хан-Юнисе Ада Саги содержалась в квартире мужчины, работавшего медбратом, он рассказал ей, что жену и детей отправил к родственникам.

Охраняли заложников студенты, которым ХАМАС платил за это по 70 шекелей в день. "В Газе это большие деньги, там безработица, а если даже есть работа не на ХАМАС, то заработок не больше 20 шекелей в день", – отмечает Саги.

На 49 день плена Аде Саги сообщили, что ее возвращают в Израиль с другими женщинами, их отвезли до границы Рафиаха, но что-то пошло не так, и заложников вернули в Хан-Юнис. Затем их отвезли в больницу "Нассер" в Хан-Юнисе и сказали: "Вы побудете здесь". "Люди говорят, что они не причастны к действиям ХАМАСа, – отметила Саги. – Но они соучастники, они получают деньги за каждого из нас".

В больницу "Нассер" поместили 10 заложников, один из которых до сих пор находится в плену ХАМАСа. Журналисты BBC обратились к директору больницы доктору Атефу аль-Хуту с просьбой прокомментировать эту информацию, но он опроверг факт содержания заложников в больнице и подчеркнул, что больница оказывает только гуманитарные услуги.

Ада Саги рассказала, что она и другие жители кибуца Нир-Оз, пережившие резню 7 октября, живут сейчас в предоставленных им квартирах в Кирьят-Гате. Она пишет книгу и работает с детьми с СДВГ, и признается, что ей приятно продолжать помогать людям.

"Я потеряла свой дом. Я потеряла свою свободу – свободу вернуться туда. Наш кибуц разрушен. Я много плакала. Я не "железная", как говорят. Иногда ты плачешь, и это хорошо. Моя мама говорила: "плач очищает глаза", – заключает Ада Саги.