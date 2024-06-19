Посол Кипра в Израиле ответил на угрозы лидера "Хизбаллы"

Посол Кипра в Израиле ответил Хасану Насралле, который угрожал, что Никосия окажется втянутой в войну в случае оказания поддержки Израилю.

"Когда подобный человек угрожает, на это обязательно будет ответ. Мы ждем официальной реакции Никосии", – заявил посол Корнелиус Корнелиу.

Дипломат добавил, что отношения между Израилем и Кипром никогда ранее не были настолько крепкими. "Мы пытаемся оказывать скромную помощь в переброске гуманитарной помощи в сектор Газы в тесной координации с Израилем. И я уверен, что это не нравится "Хизбалле", – сказал он.

Угрозы в адрес Кипра генеральный секретарь ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла озвучил во время выступления на церемонии, проводившейся в память о высокопоставленном командире организации Талибе Сами Абдулле ("Хаджа Абу Талиба"), ликвидированном Израилем в ночь на 12 июня. Насралла заявил: если Кипр во время войны откроет свои аэропорты или военные базы для Израиля, он окажется втянутым в войну.