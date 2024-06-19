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Ближний Восток

Насралла: "План вторжения "Хизбаллы" в Галилею все еще актуален"

время публикации: 19 июня 2024 г., 18:52 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 19:04
Насралла: "План вторжения "Хизбаллы" в Галилею все еще актуален"
AP Photo/Hassan Ammar

Генеральный секретарь ливанской террористической организации "Хизбалла" шейх Хасан Насралла 19 июня выступил на церемонии, проводившейся в память о высокопоставленном командире организации Талибе Сами Абдулле ("Хаджа Абу Талиба"), ликвидированном Израилем в ночь на 12 июня.

Хасан Насралла назвал погибшего командира подразделения "Ан-Наср" великим шахидом. "Но для нас достаточно того, что он погиб как мученик, оставив после себя моджахедов, которые продолжат его дело".

Лидер террористической организации говорил о том, что открытие еще одного фронта по инициативе "Хизбаллы", выматывает Израиль. "По словам израильских лидеров, на границе с Ливаном находятся более 10 тысяч солдат. Этих сил было бы достаточно для разгрома сектора Газы".

Насралла заявил, что "план вторжения в Галилею все еще стоит на повестке дня в случае дальнейшей эскалации конфликта".

Лидер "Хизбаллы" заявил, что боевые действия на северной границе не только "истощили врага", но и вынудили десятки тысяч израильтян покинуть свои дома, таким образом, по его словам, впервые на севере Израиля был создан "пояс безопасности".

Кроме того, Хасан Насралла заявил, что "Хизбалла" наладила собственное производство оружия, которое было уже проверено в боевых условиях.

Насралла предупредил правительство Кипра: если оно во время войны откроет для Израиля аэропорты и военные базы, Кипр окажется вовлечен в войну.

Насралла также сказал: "Если Израиль хочет, чтобы "Хизбалла", Йемен и Ирак прекратили боевые действия, он обязан закончить войну в секторе Газы".

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