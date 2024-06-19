ЦАХАЛ о видео "Хизбаллы": было принято решение не сбивать ведущий съемку дрон

ЦАХАЛ прокомментировал опубликованное "Хизбаллой" видео, на котором засняты стратегические объекты в Хайфском заливе.

Военные сообщили, что за последнюю неделю были засечены четыре дрона "Хизбаллы", используемые для сбора информации и видеосъемки. Два из них были сбиты при пересечении границы, с еще одним "Хизбалла" потеряла связь. Четвертый дрон также был засечен, но его было решено не сбивать из-за угрозы падения обломков противоракеты на населенные пункты и чтобы не активизировать систему раннего предупреждения в большом количестве населенных пунктов на севере. Военные подчеркивают, что сам дрон не представлял угрозы для населения.

Во вторник, 18 июня, террористическая организация "Хизбалла" опубликовала 9-минутный видеоролик "С чем вернулся удод", на котором запечатлены с воздуха стратегические объекты на севере Израиля. "Удод" ("Худхуд") – разновидность беспилотников, которые как утверждает "Хизбалла", научились обходить израильские ПВО.

На видео запечатлены военные базы, морской порт, аэропорт Хайфы, завод промышленного комплекса "Рафаэль", электростанция Хайфы, нефтехимические объекты.

В сокращенном варианте это видео показал телеканал "Аль-Араби".

Мэр Хайфы Йона Яхав заявил, что это видео – является частью "психологической атаки" на жителей Хайфы и севера Израиля. Он потребовал от правительства разработать план усиленной обороны Хайфы, найти военное решение, которое бы устранило угрозу на северных границах.