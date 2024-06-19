ЦАХАЛ подтверждает: атаковано здание "Хизбаллы" к северу от Тира. Видео

ЦАХАЛ подтвердил нанесение авиаудара по зданию в районе Тира, которое использовалось террористической организацией "Хизбалла" в военных целях.

Судя по опубликованному видео, речь идет об ударе по зданию в районе деревни Баргалия, расположенной к северу от Тира на берегу Средиземного моря. Ранее ливанскими источниками публиковалось видео взрыва, на котором можно увидеть вторичные взрывы. То есть в здании, по всей видимости, хранились боеприпасы.

Также ЦАХАЛ сообщает, что сегодня был нанесен удар по объекту террористов в Аль-Хиаме на юге Ливана.

Кроме того, сообщается об успешном перехвате утром подозрительной цели в воздушном пространстве Ливана. Тревоги в Израиле не было.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что сегодня были зафиксированы пуски из Ливана около 15 ракет по целям в районе Кирьят-Шмоны. Некоторые ракеты были перехвачены израильскими силами ПРО. Пострадавших нет. Артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по точкам запуска ракет.