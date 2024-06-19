Полиция завершила подготовку к проведению парада гордости в Беэр-Шеве

Полиция завершила подготовку к Параду Гордости, который состоится в четверг, 20 июня, в Беэр-Шеве. Мероприятие, которое в связи с продолжающейся войной проходит в формате митинга "Надежда и гордость" начнется в 19:00 возле комплекса театральных искусств. Полиция будет поддерживать общественный порядок, обеспечивать безопасность участников акции и регулировать дорожное движение.

В четверг после полудня сотни сотрудников полиции будут размещены вдоль ведущих к месту проведения шествия улиц для обеспечения безопасности участников. Ожидается, что на акцию "Надежда и Гордость" соберутся примерно 1000 человек со всей страны.

С 17:00 до 23:00 улицы, ведущие к мероприятию, будут закрыты для движения транспорта. В частности, будут перекрыты следующие улицы:

– Шдерот Рагер перекроют на участке от Вингейт до Вейцман,

– Шдерот Шазар будет перекрыта от А-Шалом до Рагер

– улица а-Мешахрерим будет перекрыта от Шимони до Шдерот Рагер.

Жителей, не проживающих в районе перекрытых для транспортного сообщения дорог, просят воспользоваться альтернативными маршрутами. Все изменения будут внесены в навигационную программу WAZE.

Автомобили, которые будут мешать или представлять опасность для проведения мероприятия, будут отбуксированы на стоянку Бейт-Авот А-Шалом (штрафстоянка).

Полиция рекомендует гражданам пользоваться общественным транспортом и сверяться с навигационными программами по вопросам изменений маршрутов и переноса остановок.

Для участников акции и зрителей существуют правила. На входе будет проводиться проверка, на территорию мероприятия не будут допускать алкоголь. Длинноствольное оружие (автоматы) запрещены, за исключением сотрудников полиции и сотрудников сил безопасности при исполнении. Во время акции категорически запрещено использовать дроны.