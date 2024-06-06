"Гордость, надежда и свобода": альтернативный Параду гордости митинг в Тель-Авиве. Фоторепортаж

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В парке Чарльз Клор на набережной в Тель-Авиве прошел митинг "Гордость, надежда и свобода" – альтернативная Параду Гордости акция, которую в этом году решено провести в связи с продолжением войны и продолжающимся пленением ХАМАСом израильских граждан.