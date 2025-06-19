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Израиль

На свадьбу внучки Бельзского адмора вопреки инструкциям пришли несколько тысяч гостей

Харедим
время публикации: 19 июня 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 07:51
На свадьбу внучки Бельзского адмора вопреки инструкциям пришли несколько тысяч гостей
Photo by Aharon Krohn/Flash90

Несмотря на распоряжения Командования тылом, запрещающие собрания с участием более 30 человек в связи с угрозой ракетных обстрелов, на свадьбу внучки Бельзского адмора в Иерусалиме пришли несколько тысяч гостей.

При этом гостям было запрещено фотографировать свадьбу и пересылать фотографии, чтобы скрыть факт нарушения.

Как сообщает 12-й канал ИТВ, в какой-то момент полиция прибыла на свадьбу, однако полицейские ограничились тем, что попросили всех гостей зайти в здание синагоги.

Израиль
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