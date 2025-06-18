Командование тылом объявляет об ослаблении ограничений с 18:00

В соответствии с оценкой ситуации в сфере безопасности, Командованием тыла принято решение об ослаблении ограничений, которое вступает в силу в среду, 18 июня, в 18:00.

Вся территория Израиля (за исключением районов с особыми указаниями: приграничные районы с Ливаном, северная часть Голан, южная часть Голан, долина Бейт-Шеан, Иорданская долина, Мертвое море, Арава, Эйлат и районы вокруг Газы) – переход от строгих ограничений к ограниченной деятельности:

Учебные учреждения – запрещено проводить учебные мероприятия (за исключением указанных исключений).

Собрания – разрешено собираться до 30 человек при условии возможности добраться до стандартного защищённого помещения в отведённое время.

Рабочие места – разрешена работа в местах, откуда можно добраться до стандартного защищённого помещения в отведённое время.

Районы с особыми указаниями: приграничные районы с Ливаном и Сирией, северная часть Голан, южная часть Голан, долина Бейт-Шеан (за исключением населённых пунктов, указанных в исключениях), Иорданская долина, Мёртвое море, Арава, Эйлат и районы вокруг Газы – переход от строгих ограничений к частичной деятельности.

Учебные учреждения – запрещено проводить учебные мероприятия (за исключением указанных исключений) и согласно инструкциям командования Северного и Южного округа.

Собрания – до 50 человек на открытой местности и до 100 человек в помещении, при условии возможности добраться до стандартного убежища вовремя.

Рабочие места – разрешена деятельность в местах, откуда можно вовремя добраться до стандартного защищённого помещения.

Список населённых пунктов по зонам указаний – полные указания по ссылке: https://www.oref.org.il/rus/articles/info/iron-swords/1100.

Указания действуют со среды, 18 июня 2025 года, с 18:00, до пятницы, 20 июня 2025 года, до 20:00.