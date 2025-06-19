Шломи Биндер о главарях КСИР: "Надо охотиться за ними всюду, куда они сбегут"

Глава управления разведки Генштаба ЦАХАЛа генерал-майор Шломи Биндер посетил командный пункт, откуда координируется военная операция "Народ как лев" и побеседовал с военнослужащими, подчеркнув, что благодаря их эффективности Иран из далеко расположенной цели – "третьего круга" вышел на первый круг.

"Уже в самую первую ночь операции мы нанесли мощнейший удар по Корпусу Стражей Исламской Революции (КСИР), – подчеркнул он. – И я говорю здесь примерно о 30 командирах, опубликованные имена – это лишь самые высокопоставленные. Речь идет о начальниках генштабов, командирах ВВС".

Он отметил, что два дня назад ВВС Израиля нанесли удар по секретному штабу КСИР в горах, но часть командиров сумела скрыться оттуда, и через 12 часов после операции ЦАХАЛ вновь нанес удар по скрывшимся военачальникам КСИР, уничтожив начальника Чрезвычайного командования КСИР ("Хатем аль-Анбия").

"Мы должны выслеживать их всюду, куда они убегут, и вы превращаете Иран из какого-то далекого места, в полутора тысячах километров отсюда, в армию противника первого круга, с которым мы умеем справляться с ощущением работы с первым кругом, – добавил Биндер. – Именно вы сделали этот третий круг первым, и ваши способности находить качественные цели в ближайшие дни критически важна для нас. Нам нужны отличные результаты, нужно усиливать темп, и именно это мы делаем, потому что Израиль не может существовать с такими угрозами. Это причина, по которой мы вышли на войну, и это причина вашей усердной работы".