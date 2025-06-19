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Ближний Восток

Иранцы попытались восстановить ракетные установки и вновь были атакованы Израилем

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 июня 2025 г., 16:22 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 16:22
Иранцы попытались восстановить ракетные установки и вновь были атакованы Израилем
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛом были атакованы несколько пусковых ракетных установок в западном Иране после того, как были обнаружены попытки иранского режима их восстановить. Во время наблюдения за ранее отработанными целями было замечено, что иранские силы безопасности начали восстановительные работы на складских объектах и пусковых установках, атакованных Израилем ранее.

ВВС вновь нанесли удар, уничтожив инженерную технику и ликвидировав десятки иранских военнослужащих, действовавших в районе.

ВВС Израиля продолжают действовать в небе Ирана, устраняя угрозы, направленные против Государства Израиль. ЦАХАЛ не позволит иранскому режиму восстановить ракетные установки, направленные на израильские города.

Ближний Восток
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