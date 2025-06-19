Израильский источник подтвердил слова Путина о том, почему не атакуют АЭС в Бушере

Как сообщает агентство Reuters, израильский военный источник дезавуировал сообщение пресс-службы ЦАХАЛа о том, что ВВС атаковали атомную электростанцию в Бушере. По его словам, одна из причин сдержанности – присутствие на АЭС российских специалистов.

Ранее о достижении договоренностей с Израилем касательно станции сообщил российский президент Владимир Путин. "Наши специалисты находятся на площадке, это свыше 200 человек. И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность", – сказал он.

19 июня глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что с иранской атомной электростанции в Бушере вывезена часть работавших там российских специалистов. Он предупредил: последствия удара по АЭС будут сравнимы с чернобыльской аварией.