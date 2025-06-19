МАДА: с начала войны с Ираном оказана помощь 1007 раненым

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" опубликовала обновленные данные по количеству пострадавших, которым была оказана медицинская помощь с начала операции "Народ как лев" (или "Восстающий лев").

С 13 июня парамедики и добровольцы МАДА оказали помощь 1007 пострадавших, среди которых 14 человек получили тяжелые травмы, 26 – средней тяжести, 591 – легкие, 149 нуждались в помощи для вывода из сильного нервного шока. Еще 204 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, они не нуждались в госпитализации.

В сообщении МАДА указывается, что парамедики констатировали смерть 23 человек.

В этой статистике не учтена гибель Марии Пешкурёвой, тело которой было обнаружено спустя четыре дня после того, как ракета попала в ее дом в Бат-Яме. Также в статистике не указаны случаи, когда израильтяне самостоятельно обращались в приемные отделения больниц.