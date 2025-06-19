Авиакомпания "Эль-Аль" с разрешения раввинов совершит три рейса в субботу
время публикации: 19 июня 2025 г., 20:15 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 20:15
Авиакомпания "Эль-Аль" сообщила, что в течение ближайшей субботы она совершит три "эвакуационных" рейса из Ларнаки и Афин, которыми будут доставлены израильтяне, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи.
В авиакомпании отмечают, что эти рейсы подпадают под принцип "пикуах нефеш" (спасение жизней), и они были одобрены главными раввинами Израиля.
Эти рейсы будут бесплатными для пассажиров, получивших разрешение комиссии по исключительным случаям.
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