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Израиль

Опрос 14-го канала: партия "Ликуд" получает 36 мандатов, у коалиции 65 мест в Кнессете

Опрос
время публикации: 19 июня 2025 г., 21:52 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 22:18
Опрос 14-го канала: партия "Ликуд" получает 36 мандатов, у коалиции 65 мест в Кнессете
Flash90

Согласно данным опроса, проведенного для 14-го телеканала институтом Direct Polls под руководством Шломо Фильбера, с начала операции "Народ как лев" в Иране поддержка избирателей партии "Ликуд" увеличилась.

По данным опроса, если бы выборы состоялись сегодня и в них бы участвовали только партии, представленные сейчас в Кнессете, партия "Ликуд" получила бы 36 мандатов, став самой крупной фракцией. Остальные места распределились бы следующим образом: "Наш дом Израиль" – 15, "Демократим" – 15, ШАС – 11, "Махане Мамлахти" – 8, "Яадут а-Тора" – 8, "Еш Атид" – 7, "Оцма Иегудит" – 6, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5, "Ционут Датит" – 4.

Партии нынешней коалиции набирают 65 мандатов, партии оппозиции – 45 (без учета голосов арабских партий).

В случае, если в выборах будет принимать участие партия Нафтали Беннета, голоса в Кнессете распределятся следующим образом: "Ликуд" – 33, партия Беннета – 16, "Демократим" – 12, ШАС – 11, "Наш дом Израиль" – 8, "Яадут а-Тора" – 8, "Оцма Иегудит" – 6, "Махане Мамлахтит" – 6, "Еш Атид" – 5, "Ционут Датит" – 5, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

В этом случае партии коалиции получают 63 мандата, оппозиции – 47 (без учета мандатов арабских партий).

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