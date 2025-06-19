Опрос 14-го канала: партия "Ликуд" получает 36 мандатов, у коалиции 65 мест в Кнессете

Согласно данным опроса, проведенного для 14-го телеканала институтом Direct Polls под руководством Шломо Фильбера, с начала операции "Народ как лев" в Иране поддержка избирателей партии "Ликуд" увеличилась.

По данным опроса, если бы выборы состоялись сегодня и в них бы участвовали только партии, представленные сейчас в Кнессете, партия "Ликуд" получила бы 36 мандатов, став самой крупной фракцией. Остальные места распределились бы следующим образом: "Наш дом Израиль" – 15, "Демократим" – 15, ШАС – 11, "Махане Мамлахти" – 8, "Яадут а-Тора" – 8, "Еш Атид" – 7, "Оцма Иегудит" – 6, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5, "Ционут Датит" – 4.

Партии нынешней коалиции набирают 65 мандатов, партии оппозиции – 45 (без учета голосов арабских партий).

В случае, если в выборах будет принимать участие партия Нафтали Беннета, голоса в Кнессете распределятся следующим образом: "Ликуд" – 33, партия Беннета – 16, "Демократим" – 12, ШАС – 11, "Наш дом Израиль" – 8, "Яадут а-Тора" – 8, "Оцма Иегудит" – 6, "Махане Мамлахтит" – 6, "Еш Атид" – 5, "Ционут Датит" – 5, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5.

В этом случае партии коалиции получают 63 мандата, оппозиции – 47 (без учета мандатов арабских партий).