ЦАХАЛ опровергает сообщения арабских СМИ об авиаударе по зданию ООН в Дир аль-Балахе

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала сообщение, опровергающее утверждение арабских источников о якобы нанесенном ЦАХАЛом авиаударе по Дир аль-Балаху. ЦАХАЛ призвал все средства массовой информации с осторожностью относиться к неподтвержденным сообщениям.

Напомним, ранее источники в секторе Газы, подконтрольные палестинской организации ХАМАС, сообщили о якобы нанесенном Израилем авиаударе по расположению агентства ООН в районе Дир аль-Балаха, в результате которого один человек погиб и пятеро иностранных граждан, сотрудников ООН, получили ранения.

ХАМАС опубликовал многочисленные видео и фотографии подъезжающего джипа с маркировкой UN на капоте, из которого выносят мужчину похожей на европейскую внешности, на котором надет голубой жилет с надписью UN. У мужчины ноги залиты красной жидкостью. При этом можно отметить, что говоря о пяти пострадавших, палестинцы с разных ракурсов демонстрируют одного этого человека, выкладывая его жилет с надписью UN на самые заметные места.