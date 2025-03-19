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Израиль

ЦАХАЛ опровергает сообщения арабских СМИ об авиаударе по зданию ООН в Дир аль-Балахе

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 марта 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 14:20
ЦАХАЛ опровергает сообщения арабских СМИ об авиаударе по зданию ООН в Дир эль-Балахе
Yonatan Sindel/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала сообщение, опровергающее утверждение арабских источников о якобы нанесенном ЦАХАЛом авиаударе по Дир аль-Балаху. ЦАХАЛ призвал все средства массовой информации с осторожностью относиться к неподтвержденным сообщениям.

Напомним, ранее источники в секторе Газы, подконтрольные палестинской организации ХАМАС, сообщили о якобы нанесенном Израилем авиаударе по расположению агентства ООН в районе Дир аль-Балаха, в результате которого один человек погиб и пятеро иностранных граждан, сотрудников ООН, получили ранения.

ХАМАС опубликовал многочисленные видео и фотографии подъезжающего джипа с маркировкой UN на капоте, из которого выносят мужчину похожей на европейскую внешности, на котором надет голубой жилет с надписью UN. У мужчины ноги залиты красной жидкостью. При этом можно отметить, что говоря о пяти пострадавших, палестинцы с разных ракурсов демонстрируют одного этого человека, выкладывая его жилет с надписью UN на самые заметные места.

Израиль
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