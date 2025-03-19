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Израиль

Арабские источники сообщают о раненых сотрудниках ООН в результате удара по сектору Газы

Газа
ХАМАС
ООН
время публикации: 19 марта 2025 г., 12:49 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 12:49
Арабские источники сообщают о раненых сотрудниках ООН в результате удара по сектору Газы
AP Photo/Hatem Ali

Катарские источники сообщают, что в результате авиаудара по целям в районах Дир эль-Балаха в центральной части сектора Газы и в районе Зейтун в городе Газа есть погибшие и раненые.

По утверждению источников в Газе, в результате атаки ранения получили пятеро иностранных граждан, сотрудников агентства ООН.

Информация уточняется.

Израиль
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