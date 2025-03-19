Арестованы мошенники, обманывавшие стариков в два этапа: как "банк" и как "полиция"

Отдел по борьбе с мошенничеством полиции Южного округа раскрыл очередную схему массового обмана пожилых русскоговорящих людей в Израиле – так называемого "русского мошенничества". Преступники звонили жертвам, представляясь банковскими работниками, сообщали о якобы произошедшей утечке их финансовой информации, обманом вынуждали установить программу удаленного доступа, после чего похищали деньги со счетов жертв. Затем шел в ход "второй акт" – пострадавшим звонил еще один член преступной группировки, выдававший себя за полицейского, и предлагал им помочь вернуть деньги – за крупное вознаграждение наличными.

Как сообщает пресс-служба полиции, расследование началось после жалоб, поступивших в полицейский участок Ашкелона. Пожилым людям звонили лица, выдававшие себя за представителей банков, и сообщали о якобы имевшей место утечке финансовой информации с их банковских счетов в Израиле или в странах исхода.

Они убеждали жертв установить на свои телефоны или компьютеры программу удаленного доступа, уверяя, что это необходимо для защиты их счета, после получения доступа к устройствам жертв преступники совершали денежные переводы и опустошали счета жертв, похищая десятки тысяч шекелей.

Затем поступал дополнительный звонок от человека, выдававшего себя за полицейского: тот убеждал жертв провести видеозвонок, чтобы "получить доказательство", что он действительно работает в полиции – на экране пожилой человек видел мужчину, сидящего якобы в кабинете в полиции, под портретом президента Израиля Ицхака Герцога, и мошенник тоже был одет в полицейскую форму. Для дополнительной достоверности мошенники распечатали и укрепили на стене эмблему полиции Израиля.

Подставной "полицейский" заявлял, что полиция может помочь вернуть украденные деньги в обмен на денежный платеж наличными. Деньги передавались мошенникам по согласованной с ними схемам доставки до их вывоза за пределы Израиля.

После тщательного расследования сотрудники полиции Ашкелона задержали во вторник вечером двоих жителей Ашкелона в момент передачи им денег. В центре страны параллельно с этим был задержан третий подозреваемый, несовершеннолетний. По подозрению полиции, все трое были вовлечены в десятки случаев мошенничества.

По завершении расследования материалы будут переданы в прокуратуру, которая представит обвинения мошенникам.

Полиция вновь обращается к гражданам с призывом проявлять бдительность, не передавать свои личные или финансовые данные в подозрительных телефонных разговорах, которые не вы инициировали, и не устанавливать программы по указаниям неизвестных. При любом подозрении на попытку мошенничества важно немедленно сообщать в полицию по телефону 100.