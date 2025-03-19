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Израиль

Беспорядки около резиденции Нетаниягу в Иерусалиме

Иерусалим
Акции протеста
время публикации: 19 марта 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 17:33
Беспорядки около резиденции Нетаниягу в Иерусалиме
Chaim Goldberg/Flash90

Полиция сообщает о продолжающихся беспорядках на улице Аза в Иерусалиме, около резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу.

В сообщении отмечается, что десятки участников акции протеста нарушали порядок, пытаясь прорваться через оцепление, некоторые из них вступали в столкновения с полицейскими. В частности, один из демонстрантов ударил бойца пограничной полиции плакатом по голове.

На данный момент задержаны четверо нарушителей порядка, у одного из которых (23 года) при себе было найдено боевое оружие, передает пресс-служба полиции.

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