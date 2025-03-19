Марш протеста против увольнения главы ШАБАКа дошел до здания Кнессета
время публикации: 19 марта 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 14:21
Демонстрация протеста против решения главы правительства Биньямина Нетаниягу, вышедшая утром из окрестностей Иерусалима маршем к зданию правительственного комплекса, добралась до здания Кнессета.
По сообщению полиции, некоторые демонстранты начали нарушать общественный порядок, устанавливая машины на проезжей части и блокируя перекрестки. Полиция призывает протестующих соблюдать закон и следовать указаниям полицейских.
Полиция Израиля продолжит обеспечивать свободу выражения мнений и законный протест, однако не допустит нарушения общественного порядка, указано в сообщении.
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 19 марта 2025