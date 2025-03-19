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Израиль

Марш протеста против увольнения главы ШАБАКа дошел до здания Кнессета

Полиция
Иерусалим
Акции протеста
Кнессет
время публикации: 19 марта 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 14:21
Марш протеста против увольнения главы ШАБАКа дошел до здания Кнессета
Chaim Goldberg/Flash90

Демонстрация протеста против решения главы правительства Биньямина Нетаниягу, вышедшая утром из окрестностей Иерусалима маршем к зданию правительственного комплекса, добралась до здания Кнессета.

По сообщению полиции, некоторые демонстранты начали нарушать общественный порядок, устанавливая машины на проезжей части и блокируя перекрестки. Полиция призывает протестующих соблюдать закон и следовать указаниям полицейских.

Полиция Израиля продолжит обеспечивать свободу выражения мнений и законный протест, однако не допустит нарушения общественного порядка, указано в сообщении.

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